ASAX: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ASAX hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 34,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 39,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,02 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,26 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at