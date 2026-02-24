24.02.2026 12:50:38

Asbestbelastung? Woolworth weitet Spielzeug-Rückruf aus

UNNA (dpa-AFX) - Der Discounter Woolworth hat seinen bundesweiten Rückruf von Spielfiguren ausgeweitet, weil der darin verwendete Sand mit Asbest belastet sein könnte. Neben der bereits aus den Regalen genommenen Spielfigurenserie "Stretcherz Slammerz" seien auch die Produkte "Stretcherz Street Smash Car" und "Stretcherz Stretch Squad Dinos" betroffen, sagte ein Sprecher des Unternehmens im nordrhein-westfälischen Unna. Die Warnung wurde auch über das Portal "Lebensmittelwarnung.de" verbreitet.

Die Figuren seien in allen Woolworth-Geschäften aus dem Verkauf genommen worden. Bereits gekaufte Artikel könnten gegen volle Kostenerstattung zurückgegeben werden. Es handele sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Er habe keine Informationen über irgendwelche gesundheitlichen Probleme von Käufern der Produkte, sagte der Sprecher. Für Kunden wurde eine Servicehotline bereitgestellt./rs/DP/jha

