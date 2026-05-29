Asbestos hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Asbestos gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,16 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asbestos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 124,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,7 Millionen CAD im Vergleich zu 0,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at