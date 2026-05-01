Asbestos legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Asbestos hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,13 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,330 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Asbestos 1,2 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,860 CAD. Im Vorjahr waren 0,240 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Asbestos 2,46 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 52,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,21 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at