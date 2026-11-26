Asbestos hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,23 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,530 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asbestos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at