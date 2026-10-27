Asbury Automotive Group Aktie
WKN: 766687 / ISIN: US0434361046
|
27.10.2026 12:19:09
Asbury Automotive Group Inc. Announces Fall In Q3 Profit
(RTTNews) - Asbury Automotive Group Inc. (ABG) reported a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $105.1 million, or $5.84 per share. This compares with $147.1 million, or $7.52 per share, last year.
Excluding items, Asbury Automotive Group Inc. reported adjusted earnings of $110.8 million or $6.16 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 8.1% to $4.413 billion from $4.800 billion last year.
Asbury Automotive Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $105.1 Mln. vs. $147.1 Mln. last year. -EPS: $5.84 vs. $7.52 last year. -Revenue: $4.413 Bln vs. $4.800 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Asbury Automotive Group Inc.
|
26.10.26
|Ausblick: Asbury Automotive Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Asbury Automotive Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Asbury Automotive Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Asbury Automotive Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Asbury Automotive Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Asbury Automotive Group Inc.
|158,00
|2,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.