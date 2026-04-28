Asbury Automotive Group Aktie
WKN: 766687 / ISIN: US0434361046
|
28.04.2026 13:16:08
Asbury Automotive Group Inc. Bottom Line Climbs In Q1
(RTTNews) - Asbury Automotive Group Inc. (ABG) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $187.8 million, or $9.87 per share. This compares with $132.1 million, or $6.71 per share, last year.
Excluding items, Asbury Automotive Group Inc. reported adjusted earnings of $102.3 million or $5.37 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.9% to $4.113 billion from $4.149 billion last year.
Asbury Automotive Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $187.8 Mln. vs. $132.1 Mln. last year. -EPS: $9.87 vs. $6.71 last year. -Revenue: $4.113 Bln vs. $4.149 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Asbury Automotive Group Inc.
|
27.04.26
|Ausblick: Asbury Automotive Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Asbury Automotive Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Asbury Automotive Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Asbury Automotive Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Asbury Automotive Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Asbury Automotive Group Inc.
|167,00
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX tiefer -- Dow kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische Markt tritt am Dienstag auf der Stelle. Der deutsche Leitindex bewegt sich klar nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.