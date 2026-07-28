Asbury Automotive Group Aktie
WKN: 766687 / ISIN: US0434361046
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28.07.2026 13:16:41
Asbury Automotive Group Inc. Q2 Profit Retreats
(RTTNews) - Asbury Automotive Group Inc. (ABG) released earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $114.6 million, or $6.25 per share. This compares with $152.8 million, or $7.76 per share, last year.
Excluding items, Asbury Automotive Group Inc. reported adjusted earnings of $125.0 million or $6.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.3% to $4.384 billion from $4.373 billion last year.
Asbury Automotive Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $114.6 Mln. vs. $152.8 Mln. last year. -EPS: $6.25 vs. $7.76 last year. -Revenue: $4.384 Bln vs. $4.373 Bln last year.
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