Asbury Automotive Group Inc. Reports Retreat In Q4 Income
(RTTNews) - Asbury Automotive Group Inc. (ABG) reported earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $60.0 million, or $3.10 per share. This compares with $128.8 million, or $6.54 per share, last year.
Excluding items, Asbury Automotive Group Inc. reported adjusted earnings of $129.3 million or $6.67 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.8% to $4.676 billion from $4.504 billion last year.
Asbury Automotive Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $60.0 Mln. vs. $128.8 Mln. last year. -EPS: $3.10 vs. $6.54 last year. -Revenue: $4.676 Bln vs. $4.504 Bln last year.
