Asbury Automotive Group legte Quartalsergebnis vor

Asbury Automotive Group hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Asbury Automotive Group 6,54 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 4,68 Milliarden USD gegenüber 4,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 25,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Asbury Automotive Group ein EPS von 21,50 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,72 Prozent auf 18,00 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 17,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at