Asbury Automotive Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Asbury Automotive Group hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 7,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,37 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Asbury Automotive Group 4,80 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at