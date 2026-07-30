Asbury Automotive Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asbury Automotive Group lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 6,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Asbury Automotive Group 4,38 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at