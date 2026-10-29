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29.10.2026 06:31:29
Asbury Automotive Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Asbury Automotive Group äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 5,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 4,41 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,80 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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