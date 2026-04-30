Asbury Automotive Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asbury Automotive Group hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,87 USD, nach 6,71 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,85 Prozent zurück. Hier wurden 4,11 Milliarden USD gegenüber 4,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at