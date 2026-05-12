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12.05.2026 20:31:28
Asbury Stock Is Down 17%. One Fund Just Increased Its Bet by Millions
GoodHaven Capital Management disclosed in a May 12, 2026, SEC filing that it bought 17,163 shares of Asbury Automotive Group (NYSE:ABG), an estimated $3.81 million trade based on quarterly average pricing.According to a May 12, 2026, SEC filing, GoodHaven Capital Management increased its position in Asbury Automotive Group by 17,163 shares. The estimated value of the buy was $3.81 million, calculated using the average closing price for the first quarter of 2026. The fund's quarter-end position in Asbury Automotive Group was valued at $8.55 million, up $2.37 million from the previous quarter, reflecting both new purchases and price changes.Asbury Automotive Group, Inc. is a leading automotive retailer in the United States, operating a broad network of dealerships and collision centers. The company leverages a diversified portfolio of automotive brands and comprehensive service offerings to drive revenue and customer retention. Asbury's integrated business model and focus on both vehicle sales and high-margin after-sales services help sustain its competitive positioning within the auto dealership industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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