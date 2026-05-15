Ascelia Pharma Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ascelia Pharma Registered hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ascelia Pharma Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,230 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at