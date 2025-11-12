Ascend Wellness A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ascend Wellness A hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ascend Wellness A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,94 Prozent auf 124,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 141,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at