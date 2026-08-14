Ascend Wellness A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ascend Wellness A veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,93 Prozent zurück. Hier wurden 126,1 Millionen USD gegenüber 127,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at