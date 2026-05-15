Ascend Wellness A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ascend Wellness A äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Ascend Wellness A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 116,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 128,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at