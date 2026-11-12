Ascend Wellness Holdings, Inc. Q3 Loss Climbs

(RTTNews) - Ascend Wellness Holdings, Inc. (8VJ.F) revealed Loss for its third quarter of -$27.951 million

The company's bottom line totaled -$27.951 million, or -$0.14 per share. This compares with -$25.825 million, or -$0.13 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.2% to $130.019 million from $124.734 million last year.

Ascend Wellness Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$27.951 Mln. vs. -$25.825 Mln. last year. -EPS: -$0.14 vs. -$0.13 last year. -Revenue: $130.019 Mln vs. $124.734 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: 1 % To 2 %