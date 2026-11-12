Ascend Wellness a Aktie

Ascend Wellness a ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CN63 / ISIN: US04351N1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 22:02:33

Ascend Wellness Holdings, Inc. Q3 Loss Climbs

(RTTNews) - Ascend Wellness Holdings, Inc. (8VJ.F) revealed Loss for its third quarter of -$27.951 million

The company's bottom line totaled -$27.951 million, or -$0.14 per share. This compares with -$25.825 million, or -$0.13 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.2% to $130.019 million from $124.734 million last year.

Ascend Wellness Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$27.951 Mln. vs. -$25.825 Mln. last year. -EPS: -$0.14 vs. -$0.13 last year. -Revenue: $130.019 Mln vs. $124.734 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: 1 % To 2 %

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A- 0,36 2,77% Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05:07 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen