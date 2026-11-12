Ascend Wellness a Aktie
WKN DE: A3CN63 / ISIN: US04351N1063
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12.11.2026 22:02:33
Ascend Wellness Holdings, Inc. Q3 Loss Climbs
(RTTNews) - Ascend Wellness Holdings, Inc. (8VJ.F) revealed Loss for its third quarter of -$27.951 million
The company's bottom line totaled -$27.951 million, or -$0.14 per share. This compares with -$25.825 million, or -$0.13 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $130.019 million from $124.734 million last year.
Ascend Wellness Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$27.951 Mln. vs. -$25.825 Mln. last year. -EPS: -$0.14 vs. -$0.13 last year. -Revenue: $130.019 Mln vs. $124.734 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: 1 % To 2 %
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