Ascendant Digital Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ascendant Digital Acquisition A hat am 06.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Ascendant Digital Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte Ascendant Digital Acquisition A einen Gewinn von 3,58 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 328,12 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 408,70 Millionen USD umgesetzt worden waren.

