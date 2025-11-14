|
Ascendis Pharma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ascendis Pharma hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,46 DKK gegenüber -12,830 DKK im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 269,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,59 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 431,5 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
