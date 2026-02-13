Ascendis Pharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ascendis Pharma lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,03 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,480 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,85 Milliarden DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ascendis Pharma 1,30 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 28,060 DKK gegenüber -48,710 DKK im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ascendis Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 5,37 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,71 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 98,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at