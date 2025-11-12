|
12.11.2025 06:31:28
Ascent Solar Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ascent Solar Technologies hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,370 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 200 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ascent Solar Technologies einen Umsatz von 0,0 Millionen USD eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
