Ascent Solar Technologies legte Quartalsergebnis vor

Ascent Solar Technologies hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ascent Solar Technologies -0,620 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 500 Prozent auf 0,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at