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23.03.2026 06:31:29
Ascent Solar Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ascent Solar Technologies präsentierte am 20.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Ascent Solar Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,020 USD je Aktie gewesen.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,090 USD beziffert. Im Vorjahr waren -10,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 0,08 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 0,04 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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