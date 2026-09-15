Ascentech KK Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ascentech KK Registered präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,500 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 4,49 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ascentech KK Registered 4,58 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at