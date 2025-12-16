Ascentech KK Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ascentech KK Registered hat am 15.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 63,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ascentech KK Registered im vergangenen Quartal 3,24 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ascentech KK Registered 3,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at