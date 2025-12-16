|
16.12.2025 06:31:29
Ascentech KK Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ascentech KK Registered hat am 15.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 63,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Ascentech KK Registered im vergangenen Quartal 3,24 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ascentech KK Registered 3,52 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!