Ascentech KK Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ascentech KK Registered stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,80 JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,46 Prozent auf 3,41 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at