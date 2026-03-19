Ascentech KK Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ascentech KK Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,98 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ascentech KK Registered 19,69 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 3,35 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,32 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 144,09 JPY. Im Vorjahr hatte Ascentech KK Registered 63,82 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 17,43 Milliarden JPY – ein Plus von 19,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ascentech KK Registered 14,59 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at