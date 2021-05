Asclepion Laser Technologies präsentiert das neue Bodyshaping-System BodyLab

Einführung von Asclepions erstem Bodyshaping-System BodyLab - Muskeltraining und Fettreduktion mit FMS-Technologie - Nicht-invasives, völlig schmerzfreies Verfahren - Geeignet für verschiedene Körperregionen - Bis zu 2,5 Tesla Intensität - Ergonomische, einfach zu bedienende Handstücke - Voreingestellte Programme, benutzerfreundliche Technologie und großer LCD-Touchscreen für Ihre tägliche Praxis

JENA, Deutschland, 31. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Asclepion Laser Technologies ist seit über 40 Jahren führend auf dem Markt der ästhetischen Lasermedizin. Die ständige Entwicklung neuer Technologien hat Asclepion zu einem herausragenden Unternehmen in der optischen Industrie werden lassen. Heute kündigt Asclepion die Einführung seiner neuesten Innovation an - das Bodyshaping-System BodyLab. Mit seiner ersten Generation von Bodyforming-Systemen auf Basis der FMS-Technologie setzt Asclepion wieder neue Maßstäbe in der ästhetischen Lasermedizin. Das BodyLab kommt mit neuester Technologie, in modernem Design und einer 100-prozentigen Erfolgsquote und bietet zahlreiche Vorteile für Anwender und Patienten.

Muskeltraining und Fettabbau mit FMS-Technologie

Das neue BodyLab ist ein hochleistungsfähiges Bodyshaping-System, das die FMS-Technologie (Fokussierte Magnetische Stimulation) nutzt, um in weniger als 30 Minuten pro Sitzung Fett zu reduzieren und Muskeln aufzubauen. Es arbeitet daher extrem schnell, liefert optimale Ergebnisse und ermöglicht eine 100 % natürliche Gewichtsabnahme und Körperstraffung. Während der Behandlung werden die Muskeln des Patienten mit supramaximalen Kontraktionen (bis zu 2,5 Tesla) stimuliert, was den Stoffwechsel anregt und eine deutliche Fettreduktion bewirkt. Der BodyLab ist für verschiedenste Körperregionen wie Bauch, Gesäß, Hüfte, Beine und Arme geeignet.

Der BodyLab überzeugt zusätzlich durch sein modernes Design und seine benutzerfreundliche Technik. Mit seiner maximalen Leistung von 150 Hz und seiner hohen Intensität von bis zu 2,5 Tesla garantiert dieses Gerät jedes Mal einwandfreie Behandlungen. Sein heller und übersichtlicher Touchscreen erleichtert die Auswahl der benötigten Parameter und der fahrbare Wagen sorgt für maximale Flexibilität im Behandlungsraum. Darüber hinaus bietet der BodyLab voreingestellte Programme für jede Behandlung, die die Abläufe besonders einfach machen - alles für den Komfort eines jeden Anwenders.

Ergonomische Handstücke für alle Körperbereiche

Für die Behandlung mit dem neuen BodyLab-Gerät stehen zwei Handstücke zur Verfügung. Sie sind für die Anwendung am ganzen Körper geeignet und arbeiten äußerst effektiv. Dank der innovativen FMS-Technologie ist die Behandlung mit dem BodyLab und seinen umfassenden Handstücken nicht-invasiv, völlig schmerzfrei und sehr einfach zu bedienen. Die rund geformten Handstücke sind ergonomisch, leicht und daher besonders einfach zu verwenden.

Warum FMS-Technologie?

Das BodyLab Bodyshaping-System stimuliert die selektive supramaximale Aktivierung der Muskeleinheit unter der Aktivierungssonde. Der Magnetstimulator erzeugt hirnunabhängige Impulse mit einer so schnellen Frequenz, dass es keine Entspannungsphase mehr gibt. Die supramaximalen Kontraktionen können über mehrere Sekunden aufrechterhalten werden. Dadurch erhöht sich die physiologische Belastung für die Adaption der Muskeln, die wiederum mit einem tiefgreifenden Umbau ihrer inneren Struktur reagieren. Eine erhöhte Muskeldichte und ein erhöhtes Muskelvolumen führen zu einer verbesserten Muskeldefinition und einem erhöhten Muskeltonus.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.asclepion.de oder kontaktieren Sie uns unter marketing@asclepion.com, Thomas Unger, +49 (0) 3641 7700-303

