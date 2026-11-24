

EQS-Media / 24.11.2026 / 08:00 CET/CEST

Langjährige Partnerschaft zwischen Ascory Bank und Pliant durch maßgeschneiderte Finanzierungslösungen erweitert Hamburg, 24. November 2026 – Die Ascory Bank baut ihre langjährige Partnerschaft mit Pliant weiter aus und stellt dem Unternehmen eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung zur Unterstützung seines weiteren Wachstums zur Verfügung.



Pliant ist eine B2B-Plattform für Kreditkarten und Zahlungsverkehr. Die Finanzierung deckt den steigenden Pre-Funding-Bedarf von Pliant ab. Darüber hinaus umfasst sie eine private Verbriefungslösung zur Finanzierung der kurzfristigen und schwankenden Kreditforderungen aus dem Firmenkreditkartengeschäft. Die Struktur gibt Pliant einen skalierbaren Finanzierungsrahmen, der mit dem Geschäft und der Kundenbasis des Unternehmens mitwachsen kann. Credibur begleitet die Transaktion als Servicer und übernimmt operative Aufgaben, darunter die täglichen Berechnungen, die die Finanzierungsstruktur erfordert.

Lukas Diehl, Head of Corporate Clients bei der Ascory Bank, sagt: „Wir arbeiten seit mehr als sechs Jahren mit Pliant zusammen. Umso mehr freut es uns zu sehen, wie sich unsere Partnerschaft in dieser Zeit entwickelt hat. Sowohl Pliant als auch Ascory sind deutlich gewachsen, und das Vertrauen und die enge Zusammenarbeit, die unsere Beziehung von Anfang an geprägt haben, sind geblieben. Mit dieser Finanzierung gehen wir den nächsten Schritt und stellen Pliant eine flexible Lösung zur Verfügung, die das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützt.“



Der Markt für Firmenkreditkarten hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Treiber waren vor allem innovative Fintech -Plattformen, die Unternehmen flexible, technologiegestützte Zahlungslösungen anbieten. Je stärker diese Plattformen wachsen, desto wichtiger wird die Finanzierung als Teil ihrer Infrastruktur. Kreditkartenplattformen brauchen ausreichend Liquidität für Kartenautorisierungen und Abwicklungsverpflichtungen. Gleichzeitig gewinnen flexible und verlängerte Zahlungsziele für Firmenkunden zunehmend an Bedeutung. Daraus entsteht ein kurzfristiger und schwankender Finanzierungsbedarf, der mit steigendem Transaktionsvolumen erheblich wachsen kann.



Die Finanzierungslösungen der Ascory Bank sind gezielt auf diese Marktgegebenheiten zugeschnitten. Sie decken sowohl den Vorfinanzierungsbedarf von Pliant gegenüber den Kreditkartennetzwerken als auch die Finanzierung der revolvierenden Kreditkartenforderungen gegenüber Kunden in der Europäischen Union über eine private Verbriefungsstruktur ab. Damit erhält Pliant eine flexible und verlässliche Finanzierungsbasis, die den weiteren Ausbau des Firmenkreditkartengeschäfts unterstützt.



„Da unser Europageschäft kontinuierlich wächst, ist es entscheidend, dass unsere Finanzierungsinfrastruktur mit dieser Entwicklung Schritt hält“, sagt Malte Rau, CEO und Mitgründer von Pliant. „Diese Vereinbarungen verschaffen uns deutlich mehr finanziellen Spielraum, um den Zahlungsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und gleichzeitig unser Geschäft mit Firmenkreditkarten weiter auszubauen. Sie unterstreichen zudem die Stärke der von uns aufgebauten Finanzinfrastruktur und das Vertrauen unserer Finanzierungspartner in das langfristige Wachstum von Pliant.“



Die Transaktion ist ein weiterer Schritt in der langjährigen Partnerschaft zwischen der Ascory Bank und Pliant. Durch die Verbindung von Pliants technologiegestütztem Ansatz im Firmenzahlungsverkehr mit der Expertise der Ascory Bank in der Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungsstrukturen schaffen die Partner einen Finanzierungsrahmen, der flexibel mit der weiteren Geschäftsentwicklung von Pliant mitwachsen kann.



Über die Ascory Bank AG

Die Ascory Bank AG ist die Spezialbank für strukturierte Wachstumsfinanzierungen in den Bereichen Fintech, Energy Transition und Leveraged Finance. Ihr Angebot richtet sich an wachstumsorientierte Unternehmen – von Start-ups und Scale-ups bis hin zu mittelständischen Unternehmen. Die 1995 gegründete, börsennotierte Bank mit Sitz in Hamburg und einer Zweigniederlassung in Sofia verfügt seit 2013 über eine Vollbanklizenz. Ihre Refinanzierung stützt sich auf ein digitalisiertes Einlagengeschäft mit Privatkunden sowie auf institutionelles Funding.



Die Ascory Bank AG ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht registriert und an die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) angebunden.

Weitere Informationen unter



Pressekontakt

Sanja Schultz-Szabo

Head of Communications & Board Affairs

T +49 (0) 40 66 86 49-0

M communications@ascory.de



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Lukas Diehl, Head of Corporate Clients bei der Ascory Bank, sagt: „Wir arbeiten seit mehr als sechs Jahren mit Pliant zusammen. Umso mehr freut es uns zu sehen, wie sich unsere Partnerschaft in dieser Zeit entwickelt hat. Sowohl Pliant als auch Ascory sind deutlich gewachsen, und das Vertrauen und die enge Zusammenarbeit, die unsere Beziehung von Anfang an geprägt haben, sind geblieben. Mit dieser Finanzierung gehen wir den nächsten Schritt und stellen Pliant eine flexible Lösung zur Verfügung, die das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützt.“Der Markt für Firmenkreditkarten hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Treiber waren vor allem innovative Fintech -Plattformen, die Unternehmen flexible, technologiegestützte Zahlungslösungen anbieten. Je stärker diese Plattformen wachsen, desto wichtiger wird die Finanzierung als Teil ihrer Infrastruktur. Kreditkartenplattformen brauchen ausreichend Liquidität für Kartenautorisierungen und Abwicklungsverpflichtungen. Gleichzeitig gewinnen flexible und verlängerte Zahlungsziele für Firmenkunden zunehmend an Bedeutung. Daraus entsteht ein kurzfristiger und schwankender Finanzierungsbedarf, der mit steigendem Transaktionsvolumen erheblich wachsen kann.Die Finanzierungslösungen der Ascory Bank sind gezielt auf diese Marktgegebenheiten zugeschnitten. Sie decken sowohl den Vorfinanzierungsbedarf von Pliant gegenüber den Kreditkartennetzwerken als auch die Finanzierung der revolvierenden Kreditkartenforderungen gegenüber Kunden in der Europäischen Union über eine private Verbriefungsstruktur ab. Damit erhält Pliant eine flexible und verlässliche Finanzierungsbasis, die den weiteren Ausbau des Firmenkreditkartengeschäfts unterstützt.„Da unser Europageschäft kontinuierlich wächst, ist es entscheidend, dass unsere Finanzierungsinfrastruktur mit dieser Entwicklung Schritt hält“, sagt Malte Rau, CEO und Mitgründer von Pliant. „Diese Vereinbarungen verschaffen uns deutlich mehr finanziellen Spielraum, um den Zahlungsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und gleichzeitig unser Geschäft mit Firmenkreditkarten weiter auszubauen. Sie unterstreichen zudem die Stärke der von uns aufgebauten Finanzinfrastruktur und das Vertrauen unserer Finanzierungspartner in das langfristige Wachstum von Pliant.“Die Transaktion ist ein weiterer Schritt in der langjährigen Partnerschaft zwischen der Ascory Bank und Pliant. Durch die Verbindung von Pliants technologiegestütztem Ansatz im Firmenzahlungsverkehr mit der Expertise der Ascory Bank in der Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungsstrukturen schaffen die Partner einen Finanzierungsrahmen, der flexibel mit der weiteren Geschäftsentwicklung von Pliant mitwachsen kann.Die Ascory Bank AG ist die Spezialbank für strukturierte Wachstumsfinanzierungen in den Bereichen Fintech, Energy Transition und Leveraged Finance. Ihr Angebot richtet sich an wachstumsorientierte Unternehmen – von Start-ups und Scale-ups bis hin zu mittelständischen Unternehmen. Die 1995 gegründete, börsennotierte Bank mit Sitz in Hamburg und einer Zweigniederlassung in Sofia verfügt seit 2013 über eine Vollbanklizenz. Ihre Refinanzierung stützt sich auf ein digitalisiertes Einlagengeschäft mit Privatkunden sowie auf institutionelles Funding.Die Ascory Bank AG ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht registriert und an die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) angebunden.Weitere Informationen unter https://www.ascory-bank.de Sanja Schultz-SzaboHead of Communications & Board AffairsT +49 (0) 40 66 86 49-0Kostenfreies, druckfähiges Bildmaterial zum Download unter: www.ascory-bank.de/de/media-relations/mediathek – Die Ascory Bank baut ihre langjährige Partnerschaft mit Pliant weiter aus und stellt dem Unternehmen eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung zur Unterstützung seines weiteren Wachstums zur Verfügung.Pliant ist eine B2B-Plattform für Kreditkarten und Zahlungsverkehr. Die Finanzierung deckt den steigenden Pre-Funding-Bedarf von Pliant ab. Darüber hinaus umfasst sie eine private Verbriefungslösung zur Finanzierung der kurzfristigen und schwankenden Kreditforderungen aus dem Firmenkreditkartengeschäft. Die Struktur gibt Pliant einen skalierbaren Finanzierungsrahmen, der mit dem Geschäft und der Kundenbasis des Unternehmens mitwachsen kann. Credibur begleitet die Transaktion als Servicer und übernimmt operative Aufgaben, darunter die täglichen Berechnungen, die die Finanzierungsstruktur erfordert.



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Emittent/Herausgeber: Ascory Bank AG

Schlagwort(e): Finanzen



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