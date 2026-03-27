Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.03.2026 13:36:30
Asda boss rejects profiteering claims as petrol price tops 150p
Motorists are facing higher fuel prices ahead of Easter break due to the conflict in the Middle East, the RAC says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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