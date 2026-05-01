ASE Industrial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ASE Industrial äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,49 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at