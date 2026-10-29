ASE Industrial Holdings Aktie
WKN DE: A2JH8Q / ISIN: US00215W1009
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29.10.2026 09:43:55
ASE Technology Q3 Profit Rises As Revenue Jumps
(RTTNews) - ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX), a semiconductor manufacturing services provider, on Thursday reported significantly higher profit for the third quarter of fiscal 2026, driven mainly by a surge in revenue.
In overnight activity, the shares were trading 4.08 percent lower at $42.13 after closing Wednesday's trading 4.42 percent higher on the New York Stock Exchange.
For the third quarter, earnings rose to NT$27.00 billion or NT$5.84 per share from NT$10.87 billion or NT$2.41 per share in the year-ago quarter.
Operating income jumped to NT$33.14 billion from NT$13.20 billion in the year-ago quarter.
EBITDA was NT$57.96 billion, an increase from NT$32.61 billion in the year-ago quarter.
Total net revenues climbed to NT$244.16 billion from NT$168.57 billion in the prior-year quarter.
Total net revenue comprised growth of 50 percent from packaging operations, 11 percent from testing operations, 38 percent from EMS operations, and 1 percent from other operations.
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