ASE Industrial Holdings Aktie
WKN DE: A2JH8Q / ISIN: US00215W1009
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09.07.2026 10:18:02
ASE Technology Reports Higher Net Revenues In June, Q2; Stock Up
(RTTNews) - On Thursday, ASE Technology Holding Co., Ltd (ASX) reported an increase in consolidated net revenues for June and the second quarter of 2026.
The net revenues for June increased 32.9 percent to NT$65.78 billion from NT$49.51 billion last year. In dollar terms, net revenues grew 25.9 percent to $2.09 billion from $1.66 billion a year ago.
The net revenues for the second quarter rose 26.7 percent to NT$191.06 billion from NT$150.75 billion a year ago. In dollars, net revenues climbed 25.1 percent year-over-year to $6.05 billion.
In the overnight activity on the NYSE, the shares were trading 6.57 percent higher at $42.55, after closing Wednesday's trading 0.71 percent up.
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