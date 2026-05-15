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15.05.2026 06:31:29
ASEED: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ASEED hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 10,58 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,18 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASEED im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,99 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 73,80 JPY beziffert, während im Vorjahr 60,86 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 25,41 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 23,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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