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10.11.2026 06:31:29
ASEED: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ASEED hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,94 JPY gegenüber 31,87 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat ASEED 7,67 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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