ASEED gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ASEED hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 17,03 JPY. Im letzten Jahr hatte ASEED einen Gewinn von 19,01 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat ASEED im vergangenen Quartal 5,87 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASEED 5,67 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at