ASEED informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ASEED hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,27 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at