ASEFA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ASEFA ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ASEFA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 THB, nach 0,100 THB im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 989,5 Millionen THB, während im Vorjahreszeitraum 852,9 Millionen THB ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,420 THB. Im Vorjahr waren 0,130 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,31 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,15 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at