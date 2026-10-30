Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret 0,050 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,21 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 812,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at