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30.04.2026 06:31:29
Aselsan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aselsan lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,500 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,31 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 22,79 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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