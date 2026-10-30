Aselsan präsentierte Quartalsergebnisse

Aselsan hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,46 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aselsan 1,04 TRY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aselsan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,06 Milliarden TRY im Vergleich zu 33,13 Milliarden TRY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at