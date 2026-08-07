Aselsan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aselsan hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,87 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Aselsan 0,880 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aselsan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51,78 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 29,55 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at