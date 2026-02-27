|
27.02.2026 06:31:29
Aselsan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aselsan hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,01 TRY gegenüber 2,01 TRY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aselsan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 89,57 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 59,49 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,57 TRY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,35 TRY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Aselsan im vergangenen Geschäftsjahr 180,44 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aselsan 120,21 Milliarden TRY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
