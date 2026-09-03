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03.09.2026 06:31:29
ASEP Medical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ASEP Medical lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,1 Millionen CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,1 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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