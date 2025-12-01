ASEP Medical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ASEP Medical lud am 28.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

ASEP Medical hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CAD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat ASEP Medical 0,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at