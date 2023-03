Aseptisches Abfüllen kleiner Volumina bei hoher Präzision

Die Genauigkeit der Abfüllung ist für Labore und Biopharmazeutika-Hersteller immer wichtiger geworden. Single Use Support hat mit seiner aseptischen Abfüllplattform RoSS.FILL Lab Scale eine erstklassige Abfüllgenauigkeit für die Aliquotierung kleiner Einwegbeutel entwickelt.

KUFSTEIN, Österreich, March 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- In der Regel erfolgte die Verteilung kleiner Volumina von Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP) in kleine Einwegbeutel manuell. Die manuelle Handhabung birgt jedoch das Risiko einer Kreuzkontamination, einer Überfüllung, einer uneinheitlichen Anzahl an Zellen und infolgedessen eines Produktverlustes. RoSS.FILL Lab Scale ist eine voll automatisierte cGMP-konforme aseptische Abfülltechnologie für bis zu 12 kleine Einwegbeutel von 10 ml bis 500 ml. Die Einwegtechnologie optimiert die Beutelbefüllung mit schneller, skalierbarer und präziser Aliquotierung. Die Laborversion der Single Use Support-Abfülllinie für kleine Volumina wurde speziell entwickelt, um Labore und Biotechnologieunternehmen, die Zell- und Gentherapieanwendungen herstellen, dabei zu unterstützen, Flüssigkeitsmanagementprozesse durch Automatisierung voranzutreiben.



Hochpräzises Abfüllen

Single Use Support bietet erstklassige Flüssigkeitsmanagement-Lösungen für Volumina von nur 1 ml. Mit einer Abfüllgenauigkeit von ±5 % für Volumina von 20 ml bis 50 ml und einer Abfüllgenauigkeit von ±2 % ab 50 ml erreicht der weltweit agierende Prozesslösungsanbieter neue Dimensionen der automatisierten Abfüllgenauigkeit für Biopharmazeutika. Durch die Einhaltung von 21 CFR Part 11 ersetzt das automatische Aliquotierungssystem für Einwegbeutel die manuelle Dokumentation.

Hochmoderne Quetschventile können optional in jede der modularen RoSS.FILL Plattformen integriert werden. Mit einer variablen Flüssigkeitssteuerung zur Beschleunigung des Durchsatzes und zur Erleichterung einer schnellen Befüllung sowie einer einfachen aseptischen Entkopplung von Einwegbeuteln verbessern diese Ventile den Flüssigkeitsmanagementprozess erheblich.

Die modularen und herstellerunabhängigen Prozesslösungen von Single Use Support für das sterile Abfüllen, Entleeren, Gefrieren und Auftauen sowie die Schutzlösungen, die den gesamten Lager- und Versandprozess abdecken, sorgen für eine weitere Optimierung des Flüssigkeitsmanagements von hochwertigen flüssigen Arzneimitteln.

Weitere Informationen zu RoSS.FILL Lab Scale finden Sie hier: https://www.susupport.com/solutions/platform-systems/fill/lab-scale

