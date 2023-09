Aserbaidschan setzt Militäreinsatz in Bergkarabach fort

(Reuters) - Aserbaidschan setzt seinen Militäreinsatz in der Konfliktregion Bergkarabach trotz internationaler Appelle zur Einstellung der Kampfhandlungen fort.

Die am Dienstag begonnenen militärischen Maßnahmen gingen erfolgreich weiter, teilte Aserbaidschans Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Kampfstellungen, Militärfahrzeuge, Artillerie- und Flugabwehrraketenanlagen sowie andere militärische Ausrüstung seien "neutralisiert" worden. Unabhängig ließen sich die Angaben nicht überprüfen. Russische Nachrichtenagenturen meldeten unter Berufung auf das aserbaidschanische Präsidialamt, Staatschef Ilham Alijew habe US-Außenminister Antony Blinken in einem Telefonat gesagt, sein Land werde den Einsatz erst dann stoppen, wenn die armenischen Kämpfer ihre Waffen niederlegten und sich ergeben.

Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Bergkarabach schwelt seit Jahrzehnten. Die überwiegend von Armeniern bewohnte Kaukasus-Region gehört nach internationalem Recht zu Aserbaidschan, von dem es sich aber 1991 losgesagt hat. Dort herrscht eine autonome Regierung mit engen Verbindungen zu Armenien. Der Konflikt mündete mehrfach in kurzen Kriegen zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken.

